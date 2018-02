Sénégal: Présidentielle 2019 - Les femmes de Bby veulent gagner à 80%

Mme Ndèye Marième Badiane, ministre d'Etat et présidente nationale des femmes de Bby, a précisé qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir ; avant d'inviter les opposants à se ressaisir. Des sessions de formations sont annoncées pour mieux outiller les femmes.

Selon la présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) Mme Aminata Tall, il est possible de creuser un écart considérable lors de la prochaine présidentielle. « Nous ne devons pas répondre aux pourfendeurs, qui ont le temps de la parole. Travaillons à occuper le terrain », a-t-elle fait savoir. Mme Tall a lancé un appel solennel aux acteurs du front social pour que, dans leur plan d'actions, les droits des Sénégalais soient respectés.

