Sénégal: Des centaines de sénégalais marchent à l'invitation de l'opposition

Le processus électoral est un point de friction entre la majorité et l'opposition depuis les élections législatives de juillet 2017 en dépit de l'ouverture d'un dialogue, le 21 novembre, et la désignation d'un médiateur, l'Ambassadeur Seydou Nourou Ba.

Selon eux, la mobilisation encadrée par la Police et sans débordement ni perturbation "est une réussite et un signal fort à l'endroit du régime au pouvoir".

Acclamés et portés en triomphe par les centaines de personnes qui ont effectué la marche, ils ont promis de se battre pour une élection présidentielle "claire et libre" en février 2019.

Sonorisation, tam-tam, claquements de mains, klaxons de véhicules, cris et danses ont accompagné la mobilisation qui s'agrandissait au fur et à mesure que les marcheurs avançaient.

Sifflé à la bouche, T-shirt rouge à l'effigie de leur responsable, foulards rouges noués autour de la tête ou autour des reins, jeunes, enfants, femmes et vieux ont tous marché en union pour exiger des "élections transparentes et la distribution des cartes d'électeurs restantes", mais aussi la libération du maire de Dakar, Khalifa Sall dont le procès pour de supposés détournements de deniers publics est en cours.

