Afrique de l'Ouest: Etrangers en Lsfp - Le Sénégal vitrine pour les joueurs étrangers de la sous-région

Au Sénégal, « le problème est qu'après chaque saison tous les bons joueurs partent. La plupart de nos clubs vivent des transferts de joueurs. Donc, pour les remplacer, ils vont chercher ailleurs dans la sous-région. Ces joueurs ont prouvé dans leur championnat respectif avant de venir ici. Mais, ils ne sont pas nombreux et c'est cela le problème. Si nos dirigeants ne parviennent pas à retenir leurs joueurs par manque de moyens sur le plan économique, comment ils pourraient recruter des joueurs d'ailleurs ? Cela coûte plus cher que retenir un joueur local. Les clubs sénégalais qui ont des moyens se permettent de faire venir des joueurs de la sous-région ».

Et depuis la saison dernière, avec les Gambiens à Génération Foot, ils commencent à montrer quelque chose. Mais, ils ne sont pas nombreux ». En fait, ils sont 42 joueurs originaires des pays africains recensés dans les différents effectifs des clubs professionnels. En Ligue 1, c'est Génération Foot qui s'est le plus renforcé avec 10 étrangers. Le champion en titre, par ailleurs actuel leader du championnat, est suivi du Ndiambour de Louga avec 8 étrangers. Le Guédiawaye Fc et l'As Douanes suivent avec respectivement 5 et 4 joueurs. Le Diaraf, Dakar Sacré-Cœur et la Sonacos sont les trois clubs qui n'ont pas accueilli des joueurs étrangers.

Au total, sur les 36 joueurs étrangers qui évoluent dans l'élite sénégalaise, 14 sont des Gambiens, dont 5 défendent les couleurs de Génération Foot, le champion en titre qui domine largement les débats. Et dans ce contingent gambien, il y a un certain Yankuba Jarju, actuel meilleur buteur avec 10 buts à mi-parcours de l'édition. Mais, quel apport ces étrangers dans le niveau du championnat ? La réponse de Joseph Koto est assez mitigée. Le sélectionneur national des U23 trouve que « si des étrangers arrivent dans un championnat, c'est pour relever le niveau.

Le championnat sénégalais est devenu une vitrine pour la sous-région. Et proximité oblige, c'est la Gambie qui est plus représentée dans le championnat de Ligue.

