Sénégal: Dagana - Une ambulance médicalisée au dispensaire de Diawar

Dans l'enceinte du dispensaire de la localité, les populations sont sorties en masse pour se réjouir de l'arrivée de cette ambulance qui doit permettre l'évacuation sanitaire des malades, surtout les femmes enceintes. En effet, dans un passé récent, les malades de Diawar étaient obligés d'attendre l'ambulance de la localité de Mboundome pour d'éventuelles évacuations. Maintenant, avec cet outil offert par Faly Seck, Directeur de l'administration générale et de l'équipement (Dage) du Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, les choses vont se simplifier. Les autorités présentes ont apprécié ce geste qui vient atténuer la souffrance des populations. Même si certains ont demandé au donateur des mesures d'accompagnement pour le carburant et la clôture du dispensaire.

