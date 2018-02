Sénégal: Traitement des affaires judiciaires - Le CNRA invite les médias au respect du cadre juridique

Le même article précise que « lorsqu'une procédure en cours est évoquée à l'antenne, le titulaire veille à ce que l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté, le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure et que le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties ou leurs représentants soient en mesure de faire connaître leur point de vue ».

Les termes de l'article 18 stipule que « dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, et, d'autre part, au secret de la vie privée et à l'anonymat ».

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) est préoccupé par le traitement médiatique des affaires judiciaires. Dans un communiqué, l'organe de régulation invite les médias à se conformer strictement au cadre juridique qui organise le traitement des affaires pendantes devant les juridictions sénégalaises. Pour le Cnra, il n'appartient pas aux médias de faire le procès. Le document souligne que le traitement d'affaires pendantes devant la justice implique des responsabilités particulières pour les médias qui doivent toujours respecter les exigences de précaution et de rigueur, dans le cadre de l'exercice de leur mission d'information du public. Il s'agit notamment de la neutralité, de l'impartialité, de l'indépendance, du respect de la présomption d'innocence, du droit à l'image, du droit à l'oubli, de la dignité et de l'honneur des parties au procès. Dans le communiqué, le Cnra rappelle que le cahier des charges applicable au titulaire d'une autorisation de diffusion de programmes audiovisuels aménage le régime de traitement des affaires pendantes devant une juridiction.

