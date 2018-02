Sénégal: Macky Sall en Mauritanie pour tenter de dénouer la crise de la pêche dans un contexte de relations tendues

Mais si la situation actuelle est grave, certains ne croient pas possible d'en revenir à un tel désastre. "Aujourd'hui la presse joue un rôle extrêmement important", explique Mohamed Fall Ould Oumeir, éditorialiste. "Il y a aussi la prise de conscience de la société civile, des peuples eux-mêmes que ce n'est pas possible qu'il y ait rupture entre eux."

Depuis jeudi, la question de l'accès de milliers de pêcheurs saint-louisiens aux eaux mauritaniennes fait donc office de dossier prioritaire. Traditionnellement les pêcheurs de cette ville du nord du Sénégal opèrent en Mauritanie. Mais, en 2016, l'accord de pêche entre les deux pays n'a pas été renouvelé. La visite de Macky Sall pourrait donc permettre la signature d'un nouvel accord pour éviter les incidents. Dans les deux pays, la grave crise de 1989 est encore dans les mémoires. Cette année là, un accrochage entre éleveurs et agriculteur avait provoqué des chasses à l'homme dans les deux pays faisant des centaines de morts et provoquant la rupture des relations diplomatiques.

