Guinée: Le pays renoue avec la violence

Pour lui, il lui a fallu nouer des alliances avec d'autres partis pour obtenir la majorité au parlement. "C'est la même institution qui vient d'organiser les communales et communautaires, on dit que le pouvoir a perdu dans pas mal de communes dans la capitale. Cela prouve quand même la crédibilité des résultats" a ajouté, Bah Fischer qui appelle l'Etat guinéen à prendre ses responsabilités face au désordre et à l'impunité.

Dans la banlieue nord de la capitale guinéenne, des pneus ont été brûlés et des véhicules incendiés ou vandalisés. Des actes dénoncés par le député de la coalition au pouvoir et président du parti national pour le renouveau, Alpha Bah Fischer.

Depuis deux jours, des violences et affrontements entre partisans de partis politiques sont quotidiens. Les violences ont même touché les résidences de certains leaders politiques qui crient à la fraude électorale et appellent leurs militants à rester vigilants.

