Cameroun: Opération de bouclage et scènes de panique à Bamenda

« Il y a des opérations de bouclage comme c'est le cas lorsqu'il y a des faits qui se produisent sur le terrain. Elles peuvent être en lien avec ce meurtre. C'est-à-dire lorsque vous avez un meurtre quelque part, lorsque vous avez une situation quelque part, on essaye de boucler la zone qui est étudiée. On recherche des indices pour voir si on peut arriver à mettre la main sur le suspect. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que même si jamais il y a des arrestations, elles vont se faire dans le cadre de la légalité et dans le respect des droits de chacun. »

« Ce vendredi, le centre avait des allures de lundi. Et le lundi, c'est le jour des opérations ville-morte à Bamenda », raconte une source qui évoque le survol de la ville par un hélicoptère de l'armée. Une enseignante d'un quartier de l'est de Bamenda confirme avoir entendu dire que des parents étaient venus chercher leurs enfants dans certaines écoles précipitamment, mais dit avoir enseigné, elle, normalement ce vendredi.

