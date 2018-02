Guinée: Mamadou Samba Diallo, candidat de l'UFDG à Dixinn - « leur mission s'était de me tuer »

Le domicile privé de l'ex- président de la délégation spéciale dans la commune de Dixinn, candidat en tête de liste de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) , pour les élections communales, Mamadou Samba Diallo, a été attaqué jeudi, 08 février 2018, par un groupe de jeunes de son quartier.

Dans une interview qu'il a accordée vendredi, 09 février 2018 à aminata.com, Mamadou Samba Diallo a dit: « c'était jeudi 08 février 2018 au environ de 15 heures, 16 heures. Je venais du Tribunal de Première Instance (TPI) de Dixinn pour déposer les requêtes de l'UFDG sur le scrutin du 04 février dernier. Je viens me reposer pour quelques minutes chez moi, un groupe de jeunes me réveillent par les jets de pierre en disant tuez le, tuez le.

Je me suis réveillé. Heureusement, la population a rapidement réagi pour n'est pas que ça soit plus graves que ce qui a été causé comme dégât. C'est pourquoi ils n'ont pas pu accéder l'intérieur de la maison. Sinon, leur mission s'était de me tuer. Ils ont cassé les vitres de mes fenêtres et ceux de la voiture qui était au dehors. Ils ont pris l'argent qui était à bord de la voiture », a-t-il expliqué.

Poursuivant son intervention, Mamadou Samba Diallo, a fait savoir que les jeunes qui sont venus attaqués son domicile privé ont été identifiés : « Ils sont tous basés chez le Chef de quartier de Dixinn centre 1 dont l'un de ses fils fait partiedu groupe. Dès après l'évènement, ce Chef de quartier s'est précipité avec l'un des assaillants qui est son fils, pour venir me dire qu'on l'accuse d'être à la base de l'attaque », révèle le candidat de l'UFDG à Dixinn

Plus loin, il dira : « Après cet évènement malheureux, j'ai envoyé un message à l'endroit de la population qui est venue me secourir d'être très prudente aux gens qui tentent d'opposer les peulhs aux soussous, car, nous sommes tous guinéens pas de division ethnique et donnons-nous la main pour le développement de notre nation.»