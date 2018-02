Mali: Aissata Koné Sidibé, DG Coris Bank Mali aux commandes du Club des Dirigeants de Banque et d'Etablissements de Crédit d'Afrique.

Diffusion de vidéo à caractère pornographique, pédophilie et deux affaires de viols… Plus »

Aissatou Kone Sidibé est Titulaire d'un MBA (Master of Business Administration) en Finance et Comptabilité de l'Université de Rochester dans l'État de New York et d'une Maitrise en Gestion des Entreprises de l'Université de Paris X Nanterre, France.

Son premier défi est la réussite de la fête trentenaire du Club en parfaite harmonie avec l'ensemble de l'équipée du Club. La vice-présidence échoit désormais à deux icônes du secteur bancaire, Sylvère Bankimbaga, DG BANCOBU et Éric Tenie Ouattara, DG de la FDH Bank Limited. Son pedigree et sa riche carrière de banquière jouent à la faveur de la toute nouvelle présidente du Club.

