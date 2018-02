Togo: AS Togo Port battue mais pas abattue !

En s'inclinant (1-2) cet après-midi en match aller du tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, face à l'AC Léopard de Dolisie en terre congolaise, le club togolais de l'AS Togo Port n'a pas perdu toutes les chances d'une qualification pour le prochain tour.

Il lui suffira une victoire d'un but à zéro (1-0), à Lomé dans deux semaines et les portuaires peuvent se tirer d'affaire, grâce au but à l'extérieur.

On peut donc espérer que la paire Kissimbo Hunlede - Sewonou Koidjo qui n'est pas parvenue à trouver son pied d'appel pour contourner la défense adverse et violer les buts du goal Lutunu Dule trouvera son automatisme une fois au bercail.

En attendant, ce samedi, tout a commencé avec une ouverture de score congolaise à la 49ème minute, après une bonne résistance des poulains du coach Ayivi Ekouévi dans la première partie.

Les portuaires organiseront leur offensive et parviendront à rétablir la parité par l'entremise de Nayo Ayeba. Seulement que cette parité sera difficile à conserver. Le club togolais en caissera un second but qu'il ne parviendra à rembourser jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre gabonais Gauthier Mbina Mihindou. 2-1 en faveur des Congolais, ce fut le score final. Un score qui permet d'espérer, pour le match retour.