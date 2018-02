Mali: Les onze créateurs piègés à domicile

Le coup d'envoi des compétitions interclubs de la CAF, Total 2018, a été donné vendredi à partir du stade Modibo Keïta de Bamako et le match ayant opposé les Onze Créateurs maliens au CR Bélouizdad d'Algérie. Cette première manche pour le compte du tour préliminaire de la coupe de la confédération total 2018.

Devant des gradins presque vides, la partie est équilibrée au début avec une première menace, très sérieuse, pour les algériens. 24' Youcef Bechou le jeune attaquant du CRB déborde sur l'aile droite et sert Karim Aribi qui ouvre le score, mais sa joie sera de très courte durée. L'arbitre refuse le but pour une position de hors-jeu.

Une menace prise très au sérieux par les Onze Créateurs qui prennent les choses en main. Ils seront récompensés à la 34' lorsque l'arbitre leur accorde un pénalty après que le défenseur Sofiane Bouchar ait touché la balle de la main. Cheickne Samake donne l'avantage aux locaux. Les maliens vont avoir une autre occasion avant la pause, mais sans efficacité.

Les algériens n'a abdiquent pas, malgré les nombreuses absences dans leur effectif. Le jeune Youcef Bechou, à peine 20 ans, égalise peu après l'heure de jeu, d'un coup franc direct des trente mètres. La balle finit en pleine lucarne du gardien Al Kalifa Coulibaly.

La rencontre se solde ainsi sur un score nul (1-1), qui avantage le CR Bélouizdad, en attendant la seconde manche le 20 Février au stade du 20 Août-55 d'Alger.

Réactions :

Djibril Dramé (entraîneur des Onze Créateurs)

« Il est vrai qu'aujourd'hui, on est passé à côté d'un résultat positif. On menait au score avant d'encaisser le but égalisateur. Je peux vous dire que les absences nous ont joué aujourd'hui un vilain tour. On va bien se préparer pour la seconde manche à Alger. On jouera notre qualification là bas. Je pense que nous avons les moyens pour se qualifier ».

Rachid Taoussi (entraîneur du CR Bélouizdad)

« Les joueurs ont fait un très bon match. Ils sont à féliciter. On a réussi un bon résultat en prévision du match retour chez nous à Alger. On vise la qualification au prochain tour. On va tout faire pour atteindre ce premier objectif. J'ai beaucoup apprécié la réaction de mes joueurs en seconde période. Ils sont restés lucides et calme et ça nous a permis d'égaliser ».

Galerie d'images