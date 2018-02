Togo: Le pays a bien changé

Un déplacement qui s'est déroulé en présence de Victoire Dogbé-Tomagah, la ministre du Développement à la base et de son collègue des Infrastructures et des Transports, Ninsao Gnofam. Egalement dans la délégation, Kardiatha Lo N'Diaye, la représentante du PNUD.

Yoshifumi Okamura a constaté la création des maisons de femmes et des jeunes à Notsè (90 km de Lomé) d'un marché moderne d'Attiégou (Lomé) et d'une piste rurale construite à Kovié (préfecture du Zio).

'De nombreux travaux ont été exécutés par le gouvernement avec ses partenaires techniques et financiers dont le Japon. Voir ces nouvelles routes, ces échangeurs est assez impressionnant. Je dois féliciter le chef de l'Etat et son gouvernement.', a confié le diplomate désormais représentant du gouvernement japonais pour la paix et la stabilité internationale.

