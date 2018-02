Angola: Participation du pays à la 66ème session de «National Prayer Breakfast» aux Etats-Unis

Washington — L'ambassadeur de l'Angola aux Etats-Unis d'Amérique, Agostinho Tavares, a participé le 8 février dernier à la 66ème réunion du National Prayer Breakfast (petit-déjeuner national de prière) qui s'est déroulé à Washington D.C.

Le National Prayer Breakfast, un événement interconfessionnel annuel réunissant des milliers de leaders de plus de 100 pays, se réalise tous les premiers jeudi du mois de février à l'hôtel " Washington Hilton" dans la capitale fédérale des Etats-Unis et est organisée par la Fondation "Fellowship".

Selon une note de l'ambassade des États-Unis, arrivée ce samedi à l'Angop, l'Ambassadeur Agostinho Tavares, qui a assisté à l'événement pour la quatrième fois, a dit que la réunion était un moment très spécial, et a mis en relief la foi et la révision des concepts et des valeurs morales qui sont les fondements de l'événement, une manifestation authentique de l'amour pour les autres.

Le porte-parole de Fellowship Foundation, Larry Ross, a déclaré que cette année le traditionnel National Prayer Breakfast a connu la participation de plus de 3.800 personnes représentant 130 pays et territoires, ainsi que des délégués de différents États américains.

Selon la source, l'événement a rassemblé des médecins, des avocats, des diplomates, des chefs d'entreprise, ainsi que d'autre individualités, tel que la première dame rwandaise Jeannette Kagame, qui a dirigé un moment de prière au cours de la rencontre et a appelé le monde à adopter l'amour à la place de la haine.

Le président américain, Donald Trump, était le conférencier d'honneur, qui dans son discours a souligné le succès de son pays dans la lutte contre l'ISIS et la défense des libertés religieuses.

« Quand les Américains peuvent vivre selon leurs convictions et exprimer librement leur foi et enseigner à leurs enfants ce qui est juste, nos familles prospèrent, nos communautés fleurissent et nous pouvons tout réussir en tant que nation», a déclaré Donald Trump.

« Il reste beaucoup de travail, mais nous ne nous reposerons pas tant que ce travail ne sera pas complètement fait », a-t-il renchéri.