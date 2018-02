Congo-Brazzaville: Congo-Chine - Xia Huang promet d'être fervent défenseur de la coopération entre les deux pays

A leur tour, les ministres Jean-Jacques Bouya et Calixte Nganongo ont salué son dynamisme, pour avoir été dans tous les fronts pour rendre plus fructueuse cette coopération.

« La liste des projets que nous avons réalisés dans le cadre de cette coopération est très longue. S'il nous était permis de faire l'inventaire de tous ces projets réalisés ou encours d'exécution, cela nous prendra beaucoup de temps. Je pense que ces deux années étaient très fructueuses pour cette coopération qui va très grandissante. Je suis très confiant en l'avenir de ces relations, appelées à être toujours vigoureuses et fructueuses dans l'intérêt de nos deux pays et de nos peuples », a souligné Xia Huang.

« Je partirai, mais soyez rassurés que, tant en Chine que dans d'autres pays du monde, je serai un fervent défenseur des relations entre la Chine, mon pays, et le Congo, qui reposent sur la politique, l'économie, le social et qui vont dans l'intérêt de nos deux peuples », a souligné le diplomate chinois.

L'ambassadeur de Chine au Congo a pris son engagement au cours d'une séance de travail conjointe, à valeur d'au revoir, avec le ministre de l'Aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, et son collègue des Finances, du budget et du portefeuille public, Calixte Nganongo.

