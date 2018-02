Sénégal: Festival « Attiéké poisson » - La gastronomie ivoirienne en attraction du 09 au 11 février

La 2ème édition de cette démonstration culinaire est prévue du 09 au 11 février au Cices. Mercredi, en conférence de presse, le commissaire du festival, Sory Body, a annoncé une vingtaine de stands prévus pour faire découvrir aux visiteurs sénégalais les spécialités de la Côte d'ivoire, du Sénégal et d'autres nationalités. Selon lui, ce festival a pour but de faire découvrir à la population sénégalaise la diversité culturelle gastronomique de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. « Nous attendons à ce que les Sénégalais viennent massivement participer à cet événement gastronomique qui est devenu panafricain, car l' « attiéké » est un plat africain et bien connu des Sénégalais », a-t-il expliqué.

On remet les couverts. Pour faire connaître le plat le plus populaire de la Côte d'Ivoire au Sénégal, Ets Mouriak, regroupant des ressortissants ivoiriens au Sénégal, avait lancé, en 2017, le premier festival « Attiéké poisson ».

La 2ème édition du festival « Attiéké poisson » se tiendra à l'esplanade du Cices à Dakar du 09 au 11 février. Initié par les ressortissants ivoiriens au Sénégal, cet événement gastronomique permettra à la population sénégalaise de découvrir et de déguster les mets ivoiriens, en l'occurrence l' « attiéké poisson », le plat le plus populaire de la Côte d'ivoire.

