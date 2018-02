Madagascar: Contrôle de légalité - Le budget de la CUA bloqué à la Préfecture de Police

Le nouvel an chinois a été accueilli dans la liesse au sein de l'Ambassade de Chine hier. 2017 a… Plus »

Grogne des employés. Or, à en croire les explications du secrétaire général du syndicat des employés de la commune (SMKAR), non seulement le préfet de police n'Antananarivo n'a pas encore statué sur la légalité du budget primitif de la CUA, mais également il n'a pas informé la CUA s'il a déféré (en cas d'illégalité ou d'irrégularité) ou non ce budget au tribunal administratif compétant. Devant la presse hier à l'hôtel de ville d'Analakely, le SG du SMKAR Mamy Rafanomezantsoa d'expliquer : « Le projet de budget primitif de la CUA a été élaboré dès le mois de décembre 2017. Mais, le Préfet de Police a demandé le report de son adoption au niveau du conseil municipal.

Par ailleurs, les articles 27 et 28 de la Loi n°2014-021 stipulent: « Le représentant de l'Etat auprès d'une Collectivité Territoriale Décentralisée défère à la juridiction compétente tout acte qu'il estime être entaché d'illégalité ou d'irrégularité dans les trente jours suivant leur réception. Le représentant de l'Etat auprès d'une Collectivité Territoriale Décentralisée informe sans délai la CTD concernée lorsqu'il défère un acte à la juridiction compétente, et lui communique toutes les observations sur les cas d'illégalité ou les situations d'irrégularité évoquées à l'encontre de l'acte concerné. »

