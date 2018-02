Madagascar: Cinéma - Le visuel des Rfc dévoilé

Le nouvel an chinois a été accueilli dans la liesse au sein de l'Ambassade de Chine hier. 2017 a… Plus »

Actuellement, les appels à films, visuels et la présélection terminés, la préparation du festival rentre dans la phase de délibération. Les dernières nouvelles du festival sont désormais disponibles sur le nouveau site en ligne et les films en compétition pour la XIIIe édition des RFC seront connus bientôt.

Le totem venant de la culture Mahafaly et Antandroy du Sud de Madagascar relatera la culture malgache tout au long du festival. Il s'agit d'un ensemble de bois sculptés composés de plusieurs figures et surmontés, généralement, d'un ou plusieurs zébus pour symboliser les exploits et la richesse d'une personne de son vivant.

A deux mois de l'évènement, le visuel pour le festival panafricain Rencontres du film court vient d'être dévoilé. Pour cette 13è édition, l'Aloalo de Nah Randira couvrira les affiches et les vidéos. Nah Randria est un graphiste qui vit et travaille à Antananarivo. Consacrant dès lors, toutes ses activités dans ce domaine du multimédia, il travaille dur pour s'y perfectionner.

