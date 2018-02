Madagascar: Institut Pasteur - Nouveau programme de développement de partenariats

Une dizaine de donateurs sont les premiers à avoir adhéré au nouveau programme de développement de partenariats de l'Institut Pasteur de Madagascar.

Un nouveau programme de développement de partenariats vient d'être lancé par l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM). La démarche vise à rassembler ceux qui souhaitent soutenir l'IPM dans la réalisation de ses différentes missions de santé publique, de recherche et de formation. Ce soutien peut s'exprimer par le biais d'un don régulier - concrétisé par l'adhésion au programme des donateurs - d'un don ponctuel en nature ou en numéraire, ou d'un don ciblé sur une action particulière. Hier, une cérémonie en l'honneur des premiers donateurs a eu lieu à l'IPM Avaradoha où le directeur de l'établissement a pu officiellement exprimer aux premiers donateurs - environ une dizaine - sa reconnaissance pour ce soutien permettant de renforcer l'action de l'IPM.

Plus connu du grand public à travers ses activités de santé publique, notamment les services proposés par le Centre de Biologie Clinique et le centre de vaccinations internationales, l'IPM compte également une dizaine d'Unités couvrant divers domaines de recherches, et contribue au développement de la formation. C'est à ce titre que l'IPM reçoit plus de 250 étudiants et stagiaires malagasy , et offre des bourses d'études chaque année.

Soutien durable. « En tant qu'établissement scientifique privé malgache à but non lucratif et reconnu d'utilité publique, l'IPM est habilité à recevoir tous types de dons », précise l'établissement. Ces dons peuvent être ciblés au profit d'une opération spécifique ou d'un programme de recherche. Quant aux soutiens appelés à s'inscrire dans la durée, ils se traduisent par l'adhésion au programme des donateurs à travers une contribution sous forme d'une cotisation annuelle. Les contributions, financières ou non, proviennent des donateurs tels les entreprises privées, les associations, les organisations non-gouvernementales ou gouvernementales, et même les particuliers.