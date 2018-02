Madagascar: Ligue des champions - La CNaPS Sport fin prête !

Le nouvel an chinois a été accueilli dans la liesse au sein de l'Ambassade de Chine hier. 2017 a… Plus »

En clair, Ando et ses amis vont devoir batailler ferme pour espérer réussir devant une équipe qui ne manque pas de qualités et encore moins d'hommes puisque cinq joueurs évoluent en équipe nationale dont l'emblématique Timothy Awany.

« Nous allons tout faire pour gagner avec de la marge qui nous permettrait de nous mettre à l'abri au match retour à Kampala ». Détermination. C'est en ces termes que s'est exprimé le capitaine de la CNaPS, Ando Rakotondrazaka, hier lors de la conférence de presse d'hier au complexe de Vontovorona. Une détermination relayée par l'entraîneur Tipe Randriambololona qui se réjouit au passage du retour des blessés notamment Mike et Lalaina, deux éléments essentiels de par leur expérience dans un groupe rajeuni après le départ des cadres tels Njiva, Rinjala et Jimmy Simouri.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.