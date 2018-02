Madagascar: CISCO d'Ambositra - Raffermir la cohésion et la solidarité du corps enseignant

Le local de l'Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra (ex Hodima) ) a abrité le 3 février dernier, la cérémonie de présentation des vœux du corps enseignant organisée par la circonscription scolaire (CISCO) d'Ambositra.

Un événement qui sera marqué d'une... craie blanche dans les annales de l'histoire de cette circonscription scolaire dans la mesure où pour la première fois de son histoire, sous le leadership de Nastina Rampanjato, chef CISCO, l'on a pu rassembler près de 2000 enseignants repartis dans les 28 ZAP des quatre coins du district d'Ambositra, un évènement inédit.

Sans le financement de l'Etat. « Cette manifestation sans précédent a été organisée, sans le financement de l'Etat, encore moins des cotisations des enseignants », a fait savoir Nastina Rampanjato. La festivité a pu se concrétiser grâce à l'appui des nombreux sponsors qui ont toujours répondu présents quant aux actions organisées par la CISCO d'Ambositra. Et Nastina Rampanjato de poursuivre que, l'objectif de cette rencontre est de raffermir davantage la cohésion et la solidarité du corps enseignant pour la sauvegarde, l'éthique de l'enseignement et de citer respectivement les citations de François Mittérand : «Etre enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie » et d'Aristote : «Le plaisir dans le travail met la perfection dans le travail ».

Nastina Rampanjato, philosophe de formation et fils d'enseignant, a également rendu hommage à tous les enseignants qui se dévouent corps et âme dans le développement de l'homme et de tout l'homme pour le développement du pays. Pour la circonstance, le chef CISCO a remis de nombreux certificats de reconnaissance émanant du ministère de l'Education Nationale aux partenaires qui ont contribué à la bonne cause de l'éducation et de citer entre autres, l'association française Babakoto-France. Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et non moins coach de l'Amoron'i Mania, Rasoazananera Marie Monique, a également offert une somme de 500.000 ariary pour la circonstance.