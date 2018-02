Madagascar: Ambatoroka - Un homme mort calciné dans l'incendie de sa maison

Le nouvel an chinois a été accueilli dans la liesse au sein de l'Ambassade de Chine hier. 2017 a… Plus »

«Cet homme aurait dû être sauvé si la porte n'était pas fermée de l'intérieur car pendant l'opération de secours, des habitants ont tenté de l'ouvrir mais en vain. », a estimé un proche de la victime venu récupérer le corps à la morgue de l'hôpital Joseph Ravoahangy-Andrianavalona à Ampefiloha. Pour le moment, la cause exacte de l'incendie n'est pas encore déterminée. Mais, les proches de la victime n'écartent pas la possibilité d'un feu de bougie non maîtrisé. Selon les informations, le défunt habitait avec son fils de 12 ans dans cette maison. Mais, la nuit du drame, ce dernier n'était pas chez lui car il était parti dormir chez sa grand-mère.

Ainsi, des habitants du quartier se sont donné la main pour maitriser la situation avec leur moyen de bord. En effet, le feu était déjà éteint quand des sapeurs-pompiers de Tsaralàlana ont débarqué sur le lieu. Les soldats du feu n'ont plus alors à faire que de constater les dégâts. C'était à ce moment que la dépouille de ce père de famille a été retrouvée près de la porte carbonisée de la maison. Ce fait permet de penser que la victime a tenté de s'échapper. Il n'a pas pu à cause de l'intensité des fumées qui ont envahi la pièce.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.