Madagascar: BNI Madagascar - Poursuite de la politique d'inclusion financière

« BNI MADAGASCAR, à chaque moment de ma vie ! », c'est le message de promotion adopté par BNI Madagascar. Un message qui interpelle ceux qui sont à la recherche de la banque qui les accompagne à chaque étape de leur vie.

Une manière pour la banque de lancer une véritable invitation à l'endroit des jeunes, des salariés, des fonctionnaires, des entrepreneurs ou encore des retraités. Forte de sa politique d'inclusion financière et de son statut de banque universelle, BNI Madagascar continue ainsi d'innover et se positionne comme la banque de demain, avec la variété de ses offres. L'épanouissement financier de ces derniers étant au centre des préoccupations de la banque.

En effet, BNI Madagascar présente la gamme de Packs la plus complète et la plus compétitive du marché : Pack TANORA, Pack TONGASOA, Pack MAHASOA, Pack VATOSOA, Pack MPIASAM-PANJAKANA et Pack VALISOA. Les offres confectionnées sur-mesure par BNI Madagascar ne cessent de s'étoffer au fil des années. Elles répondent et s'adaptent aux besoins de ses clients. La dernière innovation est l'intégration d'un compte MVola avec une carte SIM offerte permettant notamment la liaison du compte bancaire au compte MVola, les virements instantanés entre le compte bancaire et le compte MVola et vice-versa, qui sont pris en charge gratuitement.