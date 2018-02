Madagascar: Judo - Open International - Cinq judokas à l'assaut de la Réunion

Le nouvel an chinois a été accueilli dans la liesse au sein de l'Ambassade de Chine hier. 2017 a… Plus »

120 judokas. « C'est une occasion pour les combattants d'aller un peu plus loin avec ces expériences internationales. L'objectif est de faire mieux que l'année dernière », a fait savoir Vola Raoelison, la présidente d'Analamanga de judo. Pour cette édition 2018, les Killian Rakotonanahary (-50 kg) chez les minimes, Edouardo Andrianirina (- 55 kg), Fetra Ranaivoarisoa (-73 kg), Roberto Razakandrandria (-90 kg) chez les cadets et Juane Andriamahenina chez les cadettes moins de 48 kg défendront les couleurs malgaches à Champ-Fleuri. Ils seront sous la houlette de Rija Rakotonanahary. Près de 120 judokas de Mayotte, de Madagascar et de l'île Maurice sont attendus à la Réunion. Cette compétition sera sous le parrainage par le Français Mathieu Daffreville, cinquième aux Jeux Olympiques de Pékin chez les moins de 90 kg et ex-numéro Un mondial. La délégation malgache quittera le pays le 16 février.

Une semaine avant le coup d'envoi de ce tournoi régional, les représentants malgaches s'activent dans la préparation. Cinq judokas feront le déplacement à la Réunion pour cette 2e édition de Open International de judo, prévu se dérouler les 17 et 18 février au dojo régional, Champ-Fleuri, Saint-Denis. En août 2017, au tournoi des Mascareignes toujours à La Réunion, la délégation malgache avait remporté 11 médailles d'or sans oublier les autres médailles lors du Tournoi international minime (TIMIN) et Tournoi international cadet (TICAD). Comme ce déplacement nécessite de financement, la délégation malgache à travers la ligue régionale d'Analamanga de judo a bénéficié du soutien financier du chef de région d'Analamanga, également coordonateur régional du HVM. « C'est bien de soutenir les sportifs dans des compétitions internationales dans la mesure où c'est l'honneur du pays qui est en jeu », a déclaré Ndranto Rakotonanahary, hier à Antanimena. Sportif comme il est, le chef de région d'Analamanga a apporté sa part aux sportifs.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.