Madagascar: Salegy - Un concert cinq en un avec les légendes !

Modeste Rakotondravaoharisoa de M'Production, entouré de deux des légendes du salegy qui vont participer au concert au Palais des sports ce dimanche 25 février.

Une grande première ! Le 25 février, les pionniers du salegy : de Tianjama à Jaojoby et Mily Clément, en passant par Ninie Donia et Din Rotsaka, vont se retrouver sur une même scène pour rappeler combien ils excellent dans l'art de mettre de l'ambiance.

« Un moment comme celui-ci ? On en rêvait depuis longtemps. Quand M'Production a approché le groupe, on n'a pas trouvé à redire. On a adhéré au concept et on s'est laissé embarquer dans l'aventure », relate Jaojoby. Pour la première fois depuis des années, cinq grands noms du salegy vont en effet se retrouver sur une même scène, le temps d'un seul et même concert. « Ils ont marqué le paysage musical malgache. Au lieu d'attendre qu'ils ne soient plus là pour leur rendre hommage, on a décidé de les mettre sous les feux des projecteurs et de leur organiser un grand concert », relate Modeste Rakotondravaoharisoa, numéro Un de M'Production et syndicat des producteurs.

Jaojoby, Grand maître Tianjama, Ninie Donia, Mily Clément et Din Rotsaka, le 25février vont faire résonner le salegy au Palais des sports Mahamasina. Ils vont reprendre quelques uns des tubes qui les ont propulsés au sommet, repris et revisités d'une manière encore plus magistrale. Tana Gospel Choir (TGC) sera derrière les artistes pour donner une dimension particulière à chaque morceau. « Nous allons faire danser le public au rythme de ce genre musical typiquement malgache : le salegy, grâce auquel des chanteurs comme Jaojoby ou des plus jeunes se sont fait connaître dans tout le pays et sur le plan international ». Le salegy sous toutes les coutures avec des légendes, un évènement à ne rater... sous aucun prétexte !