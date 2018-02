Sénégal: Macky Sall en Mauritanie - Les deux présidents face à la presse - Convergence de vues

Partageant les propos de son homologue mauritanien, le président Sall a ajouté que ce qui unit les deux pays est au-dessus de toute contingence et c'est le legs de nos ancêtres. Et nos deux gouvernements ont été engagés à porter la coopération à la hauteur de la volonté des deux chefs d'État. Abordant la lutte contre le terrorisme, Macky Sall a déclaré que le Sénégal s'y est engagé avec la Mauritanie et apporte son soutien au G5 Sahel.

Au cours d'une brève déclaration, le président mauritanien a salué les relations privilégiées entre la Mauritanie et le Sénégal qui plongent leurs racines dans la nuit des temps et sont multiformes (religion, société, économie... ). De nouvelles perspectives s'ouvrent entre les deux pays avec l'accord inter-gouvernemental d'exploitation commune du gaz, s'est-il également réjoui. Il a appelé à la mise en œuvre d'infrastructures adéquates permettant une pêche sécurisée dans le respect de la règlementation en vigueur.

