Sénégal: Les importations en hausse de 4,2%

Quant aux importations du mois de décembre 2017, elles sont ressorties en valeur Coût assurance et fret (Caf) à 312,1 milliards de FCfa contre 299,6 milliards de FCfa le mois précédent, soit une hausse de 4,2 %.

Ce relèvement, explique-t-on, est essentiellement dû par celui des achats extérieurs de blé (+47,2 %), de produits chimiques (+27,4 %), de fruits et légumes (+20,5 %) et de produits pétroliers finis (+10,3 %). Toutefois, note l'Ansd, le repli des importations de tabac brut et fabriqué (-84,9 %) et d'autres machines et appareils (-21,7 %) a amoindri cette hausse des importations.

Au cours de la période sous revue, les principaux produits importés sont les produits pétroliers finis (34,9 milliards de FCfa), l'huile brute de pétrole (34,3 milliards de FCfa), les autres machines et appareils (25,7 milliards de FCfa), le riz (13,0 milliards de FCfa) et les métaux communs (12,5 milliards de FCfa). L'agence précise que les principaux fournisseurs du Sénégal, au cours de la période sous revue, sont la France (15,0 %), le Nigéria (11,6 %), la Chine (9,6 %), les Pays Bas (7,0 %) et l'Inde (6,5 %). Comparées au mois de décembre 2016, les importations se sont relevées de 73,5 % et leur cumul à fin décembre 2017 s'est chiffré à 3536,5 milliards de FCfa contre 2977,5 milliards de FCfa pour la période correspondante de 2016, soit une progression de 18,8 %.