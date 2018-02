Sénégal: Journée de l'éducation à la Fika 2018 - Youssou Ndour donné en exemple aux élèves et étudiants de Kaolack

Le président du comité d'organisation de la Fika, Serigne Mboup lui a rendu un vibrant hommage, en évoquant les principales étapes de sa riche carrière. « De simple membre de l'Etoile de Dakar, vous avez gravi les marches pour devenir chef d'orchestre, le leader du Super Etoile, patron de presse, industriel et ministre de la République sans jamais quitter le Sénégal. Vous devez inspirer les jeunes tentés par l'aventure de l'émigration clandestine, en montrant qu'on peut réussir socialement en restant dans son pays », a déclaré M. Mboup. Le président de la Chambre de commerce de Kaolack a raconté sa première audience avec l'ancien président Abdou Diouf qui l'avait recommandé au ministre d'Etat Ousmane Tanor Dieng pour ses premiers pas dans le secteur de l'industrie. Le concours didactique sur le thème : « Halal, d'une norme communautaire à une norme économique » a été remporté par le lycée franco-arabe devant le lycée Valdiodio Ndiaye et l'Institut de formation Idrissa Guèye de la chambre de commerce de Kaolack.

