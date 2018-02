Mauritanie: Tenue du onzième congrès de la Société Mauritanienne de Pédiatrie

Il a par la suite ajouté que cette politique met l'accent sur la mortalité infantile et la réduction du taux de mortalité des enfants par la vaccination, la fourniture des soins aux nouveau-nés et la création des conditions de santé nécessaires de la naissance jusqu'à l'âge de cinq ans.

Le congrès abordera des questions vitales liées aux troubles du comportement chez les enfants, la réadaptation néonatale, la surdité infantile, la vaccination et d'autres sujets discutés en fonction des développements scientifiques en plus de l'échange d'expertises et d'expériences dans ce domaine.

Les travaux du 11ème congrès de la Société Mauritanienne de Pédiatrie ont débuté vendredi à Nouakchott en présence de professeurs venant de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal et de la France et de plusieurs acteurs dans le domaine de la santé.

