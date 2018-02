Sud-Soudan: Conflit au pays - Pourparlers de paix mal amorcés à Addis-Abeba

Officiellement, l'IGAD espère aboutir à un cessez-le-feu, à l'application de l'accord de paix de 2015 et à un calendrier en vue d'élections. On en est encore loin.

Vendredi soir, second blocage. Le gouvernement a refusé de signer un document de bonnes intentions qui aurait permis de lancer réellement les discussions et les sujets épineux, comme celui du partage du pouvoir, n'ont donc même pas encore été abordés.

Dès l'ouverture des débats, le gouvernement s'est braqué, exigeant un nombre de délégués plus important. Au final, on trouve des groupes d'une quarantaine de participants pour le gouvernement, pour l'opposition et enfin pour la société civile qui intègrera, dès lundi, dans ses rangs, des réfugiés du conflit.

A la table des négociations, figurent le pouvoir, l'opposition et la société civile. Les discussions ont lieu sous l'égide de l'IGAD, l'autorité sous-régionale, accompagnée de négociateurs et observateurs internationaux. L'objectif est de relancer le cessez-le-feu signé, fin décembre, entre belligérants mais violé, juste après sa signature. Après plusieurs jours de débats, la situation est plutôt mal engagée.

