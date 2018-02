Sénégal: Ressources halieutiques - Le président mauritanien rassure les pêcheurs sénégalais

"Ils ont également regretté les saccages contre des commerces de Mauritaniens à Saint-Louis. Ils ont appelé au respect des lois et règlements régissant l'accès aux ressources halieutiques, gage d'une exploitation rationnelle et d'une préservation durable dans l'intérêt suprême des deux pays", a poursuivi le ministre des Affaires étrangères.

"Les deux présidents ont abordé la question liée aux conditions d'exploitation des ressources halieutiques et ont donné des instructions aux ministres en charge de la Pêche et de l'Economie maritime à l'effet, de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la coopération dans ce domaine, en vue de la signature d'un Protocole d'Accord entre les deux pays d'ici fin mars 2018", a dit Sidiki Kaba.

Les présidents sénégalais Macky Sall et mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz ont donné, vendredi à Nouakchott (Mauritanie), des instructions pour la signature d'accords sur la pêche et la circulation des personnes entre les deux pays.

"Si on laisse les ressources halieutiques mal gérées, on risque de les perdre" a soutenu le chef de l'Etat mauritanien qui laissé entendre que l'accord de pêche en renégociation entre les deux pays "vient pour réguler cela".

Les présidents mauritanien et sénégalais Mohamed Ould Abdel Aziz et Macky Sall ont co-animé la rencontre avec les journalistes dans le salon d'honneur du pavillon présidentiel de l'aéroport international de Nouakchott.

