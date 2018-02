Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Des journées ivoiro-tunisiennes de l'étudiant à Abidjan

L'événement est une occasion pour «offrir aux étudiants ivoiriens une inscription dans une Ecole ou Université privée tunisienne

La première édition des journées tuniso-ivoiriennes de l'étudiant, de la formation professionnelle et de l'emploi se tiennent lundi et mardi prochains, 12 et 13 Février 2018 à Abidjan. Elles auront lieu au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, a-t-on appris auprès de cette structure.

Selon des sources officielles tunisiennes et ivoiriennes, ces rencontres se tiennent dans le cadre du programme d'actions 2018 de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat(UTICA). On annonce à Abidjan, l'arrivée du ministre tunisien en charge de l'enseignement supérieur

L'événement est une occasion pour «offrir aux étudiants ivoiriens une inscription dans une Ecole ou Université privée tunisienne ; permettre aux centres et structures publiques et privées de formation des deux pays de présenter leurs programmes de formation et d'étudier les possibilités d'échange entre les professionnels des deux pays. Et sonder les possibilités d'emploi de jeunes et d'experts tunisiens en Côte d'Ivoire ».