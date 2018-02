L'application de la technique dessaisonnée dans la production de la banane plantain vise à produire cette denrée prisée par les ivoiriens en toute saison.

À l'effet de générer une saine émulation et pousser sa jeunesse à l'entrepreneuriat, le maire Beugré Djoman Nestor a présenté aux populations, les lauréats 2017 du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. C'était à la faveur de la cérémonie de présentation des vœux desdites populations au maire, le 9 février à la mairie à Bingerville.

Cissé Mabré et Kanga Konan Raymond natifs de la circonscription, avec respectivement leurs projets de "production du miel bio" et de "technique dessaisonnée de production de la banane plantain", ont été solennellement félicité par le premier magistrat de cette ville. Cela, pour avoir brillamment remporté cette compétition portant le nom du chef de l'état et initiée par le district autonome d'Abidjan. « Félicitations, nous sommes fiers de vous et de vos performances respectives », déclara-t-il.

L'application de la technique dessaisonnée dans la production de la banane plantain vise à produire cette denrée prisée par les ivoiriens en toute saison. Ce jeune entrepreneur qui entend créer environ 500 emplois, souhaite associer la mairie à la réalisation de son projet estimé à 5 millions de francs Cfa. Cissé Mabré recherche pour sa part un financement complémentaire d'environ 3 millions de francs, pour le lancement des travaux.

Cette propension à l'auto-emploi à amener le maire à inviter les autres jeunes à leur emboiter le pas. Et à ceux qui sont en quête d'emplois il a demandé de se rapprocher de la plate-forme de services. Les chefs des différents services, des communautés ethniques et religieuses, ainsi que des différentes associations ont présenté leurs vœux au premier responsable de la municipalité. Et ce, tout en lui offrant des présents symboliques. L'artiste Chuken Pat a quant à lui apposé un cachet humoristique fort apprécié, à cette cérémonie festive.