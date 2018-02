Cote d'Ivoire: Dimbokro / Rumeurs de pollution d'eau - Le Dg des infrastructures et de l'hydraulique humaine met fin aux rumeurs

Lorsque l'eau est concentrée pendant longtemps dans le réseau, la qualité se détériore », a-t-il expliqué.

Suite aux rumeurs de pollution de l'eau distribuée par la Sodeci et les tentatives de soulèvement des populations, le Directeur général des Infrastructures et de l'Hydraulique humaine, Kouassi Kobenan Abouo Norbert, a effectué, dans la soirée du 8 février, une visite sur le site des installations. Il ressort de cette démarche de l'émissaire du ministère de tutelle que l'eau distribuée dans les robinets des ménages a Dimbokro est potable et sans danger pour la consommation.

Il a demandé aux habitations de Dimbokro de faire confiance au gouvernement qui fait de l'alimentation des populations, une priorité. Pour ce faire, a-t-il poursuivi, «l'état ivoirien mettra très bientôt en oeuvre des programmes dont ceux dénommés «eau pour tous» et «réparation des pompes villageoises ».

Justifiant la couleur rouge-ocre qui, depuis un certain temps, a teinté l'eau distribuée dans les robinets, il a dit que cela est consécutif à la fonte des canalisations rouillées. Non sans cependant décrier les conséquences des activités des orpailleurs clandestins qui polluent l'eau du fleuve N'Zi. «Il y a des points hauts et des points bas dans le réseau de canalisation sur le plan technique. La rouille s'installe dans les points bas des canalisations où la consommation est moins abondante (...)

Lorsque l'eau est concentrée pendant longtemps dans le réseau, la qualité se détériore », a-t-il expliqué. Comme solution immédiate, la sodeci va non seulement procéder à la vidange, au rinçage et à la réparation des canalisations au niveau de la Pmi, la Prison civile et la Cité Sogefiha, mais aussi à une augmentation de la quantité des intrants pour le traitement de l'eau à la station d'Ahua.

Par ailleurs, il a tenu à féliciter le préfet de région, N'guessan Obouo Jacques, préfet du département de Dimbokro, le ministère des Infrastructures et de l'Hydraulique humaine et la Sodeci pour avoir géré la situation avec tact et responsabilité.