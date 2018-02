Ile Maurice: MMM - Bérenger affirme son leadership face aux «hypocrites»

La décision de fermer le collège Victoria, lundi, a été brusque et a pris de court tout le… Plus »

«J'ai présenté cette démission avec dégoût et colère. Il y a des hypocrites. On a discuté de la motion avec les membres du bureau politique et ceux du comité central et on a insisté pour que le vote se passe aujourd'hui», a expliqué Paul Bérenger, lors d'un point de presse, à l'issue de la réunion spéciale.

Soixante-trois membres ont voté pour que Paul Bérenger reste le leader du Mouvement militant mauricien (MMM), ce samedi 10 février. Neuf ont voté contre pour six abstentions. Paul Bérenger avait déposé une motion pour laisser le choix à ces membres de décider s'il doit d'en aller, un peu plus tôt aujourd'hui.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.