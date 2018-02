Ile Maurice: Cayam Bolaky - Le cuir, il l'a dans la peau

La décision de fermer le collège Victoria, lundi, a été brusque et a pris de court tout le… Plus »

De quoi rêve-t-il ? De pouvoir continuer à gagner honnêtement sa vie, en faisant ce qu'il aime. «Éna dimounn dir mwa kifer mo pa agrandi biznes tousala. Mé mo pa anvi sa mwa... » Leçon de vie en vue : «Pou ou éré dan lavi, ou bizin fer tou avek lamour. Apré bizin satisfé avek séki ounn gagné. Kan ou pé roul ti loto, pa get Mercedes, get sa ti motosiklet ki pé mouyé dans lapli-la... »

Lui est entré à l'usine où on travaillait «lapo-la». Il a observé, appris, cousu et de fil en aiguille, a fini par maîtriser l'art, à coups de ciseaux. «Kan mo ti éna 15 an, mo'nn trouv gouvernman ti pé ofer kour. Mo'nn désid pou alé.» Entre les réparations à la maison, le travail, il gagnait pourtant pas mal d'argent. «Sa létan-la, Rs 1 000 ti vo lor. Mé mo'nn préfer aksepté Rs 125 pou transpor ek enn ti allowance parski mo ti anvi progrésé.»

