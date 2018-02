Sénégal: Baye Mandione - Modou Anta à Thiès

Face à Baye Mandione, devenu une passerelle pour beaucoup de lutteurs, Modou Anta n'aura d'autre objectif que de remporter un troisième succès d'affilée. Les deux protagonistes de cet après-midi ont tous deux une réputation de bagarreur. Toutefois, le Thiessois part avec la faveur des pronostics. Il est, en effet, un as de la lutte pure, en plus de ses nombreuses qualités de cogneur hors pair. Il reste que la confrontation de cet après-midi est partie pour être électrique ; d'autant plus que les deux lutteurs se sont fait illustrer par un échange de propos aigre-doux lors de leur tête à tête la semaine passée pour les besoins de la promotion de l'affiche.

Seule une victoire sur le jeune Thiessois lui permettra de relancer sa carrière. Un pari fort risqué face à un adversaire qui est dans une bonne dynamique de victoires et est déterminé à poursuivre son ascension de plus belle. Après un faux-pas contre Yékini Jr, en 2013-2014, le porte-drapeau de l'écurie Thies Mbollo s'est vite repris la saison suivante en disposant de Thiaate, le poulain de Boy Bambara, avant de confirmer l'année dernière en prenant le dessus sur Zarco de Grand-Yoff Mbollo.

