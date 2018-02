Sénégal: Cheikh Sarr, coach des Lionnes du basket - « On est tombé dans une poule extrêmement difficile ! »

L'équipe nationale féminine du Sénégal de basket va évoluer dans une poule extrêmement relevée lors de la Coupe du monde qui aura lieu à Tenerife en Espagne du 22 au 30 septembre 2018. En effet, les « lionnes » affronteront les Etats-Unis (champions olympiques en titre), la Chine (3ème Coupe d'Asie 2017) et la Lettonie (6ème à l'Eurobasket 2017) dans le groupe D.

Les protégées de Cheikh Sarr, entraîneur de l'équipe féminine, auront ainsi affaire à de grandes équipes lors de cette compétition. Ce dernier a confirmé que le Sénégal est tombé dans une poule difficile. « Les filles ont peut-être déjà joué contre ces équipes, avec le coach Moustapha Gaye lors des Jeux Olympiques. Donc je pense qu'on a une expérience dans la pratique. On va se focaliser sur ce qui a été fait avant, et voir nos forces et faiblesses, pour en faire une approche inclusive. Mais, pour le moment, il est un peu prématuré d'évaluer nos chances », a-t-il fait savoir.

Cependant tout dépendra, a dit Cheikh Sarr, du niveau de préparation et des possibilités à rencontrer des grandes équipes pendant les tournois de préparation. « Cela dépendra aussi des joueuses qui seront présentes, celles qui seront en forme et des objectifs sur le plan de la performance. On a beaucoup de travail à faire pour améliorer certains secteurs ».

Le président de la fédération Me Babacar Ndiaye, quant à lui, est fier de voir le Sénégal à ce niveau. Pour cause, sur les 52 nations en Afrique, seuls le Sénégal et le Nigeria iront représenter le continent lors de cette coupe du monde Fiba. « Ce sont les 16 meilleures équipes du monde qui sont réunies, donc on peut dire que le Sénégal est un grand pays de basket ». En ce qui concerne le tirage au sort, les Etats-Unis sont, d'après lui, la favorite du groupe. « Les Américaines, personne ne peut rivaliser avec elles. Maintenant on va se battre contre la Chine et la Lettonie pour espérer quelque chose. Mais l'objectif premier est de faire une meilleure participation par rapport aux précédentes éditions. On n'a jamais obtenu de victoire en championnat du monde, et on va essayer d'en avoir ».