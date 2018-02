Sénégal: Ligue 2 - 12ème Journée - Port pour confirmer face au Duc, opération rattrapage pour l'As Pikine

Toutefois, une défaite du leader et de son dauphin pourrait bien profiter à Gorée (3e, 19 pts) qui a une belle carte à jouer face à l'Etics (12e, 10pts) ce dimanche, à Amadou Barry. Renaissance (4e, 17pts) qui n'a pas dit son dernier mot dans cette course en tête a une opportunité face à Cayor Foot (13e, 9pts). Keur Madior (5e, 17pts) qui a perdu du terrain depuis quelques journées ira défier Ngor (9e, 13pts) à Alassane Djigo, tandis que Yeggo (7e, 14pts) accueille la lanterne rouge, Ndar Guedj (14e, 9pts), qui fera tout pour éviter une neuvième défaite d'affilée.

Leader à la faveur de sa victoire contre Pikine, le week-end dernier, le Port (1er, 21 pts) tentera de consolider sa place. Les portuaires croisent, ce dimanche, à Léopold Sédar Senghor, le Duc (11e, 12pts) lors de cette 12e journée qui sera marquée par le derby fatickois, à Massène Sène et qui opposera Jamono (8e, 14pts) à EJ Fatick (7e, 14pts). L'AS Pikine (2e, 21pts), malgré sa défaite, pourrait rester en contact du leader et même reprendre son fauteuil à la seule condition de remporter samedi, à Caroline Faye, son duel face à Africa Promo Foot (6e, 15 pts) et espérer que le Duc crée la surprise face au Port.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.