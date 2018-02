Les clubs sénégalais engagés en coupes africaines seront en lice cet après-midi. En Ligue des champions, Génération Foot recevra le club égyptien de Misr El Makassa, à Léopold Sédar Senghor. Dimanche, ce sera au tour de Mbour PC de défier la Renaissance sportive Berkane, au Maroc.

Le football sénégalais se mettra, ce week-end, à l'heure africaine. Génération Foot et Mbour PC disputeront leurs matchs aller du tour préliminaire. En Ligue des champions, les champions du Sénégal en titre qui mènent la course en tête depuis 11 journées, reçoivent Misr El Makassa, à LSS. Le club égyptien est loin d'être un foudre de guerre. Actuel 13e du championnat, Misr El Makassa n'a remporté qu'une victoire (3-1, contre El Entag El Harby) lors de ses dix dernières sorties et a encaissé 40 buts en 22 matchs. Néanmoins, les poulains d'Olivier Perrin qui restent sur une série de cinq victoires de rang devront se méfier de cette formation qui a marqué un nombre non négligeable de 37 buts en 22 journées. Sortis au premier tour de la Coupe Caf en 2016 par Nasarawa United Fc du Nigeria, les Académiciens qui rêvent de faire mieux, devront réussir un très bon résultat pour se mettre à l'abri d'une éventuelle surprise. Mais Génération Foot devra faire sans son attaquant vedette, le Gambien, Yankuba Jarju, blessé et meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations.

Dimanche, Mbour PC fera face à la Renaissance sportive de Berkane en Coupe Caf. Ce déplacement sera périlleux pour les Mbourois qui ont tout intérêt à ramener un résultat positif pour espérer parachever le travail à domicile, lors de la manche retour. Mais les joueurs de Badara Sarr devront faire très attention à Ayoub El Kaabi, sorti fraîchement du Chan avec le double titre de champion et de meilleur buteur du tournoi (9 buts). L'arme fatale de l'attaque marocaine et de Berkane qui allie puissance et rapidité risque d'être un poison pour les Mbourois qui devront le surveiller comme du lait sur le feu.

PROGRAMME

Ligue des champions

Samedi 10 février 2018 : Stade Léopold Sédar Senghor : 17h00 Génération Foot-Misr El Makassa

Coupe CAF

Dimanche 11 février 2018 : Stade municipal de Berkane : 18h30 RS Berkane-Mbour PC