Congo-Brazzaville: Force publique - Plus d'auxiliaires de police dans les commissariats

En revanche, le départ des auxiliaires de police ne serait peut-être pas bien apprécié dans certains quartiers de Brazzaville comme Petit-chose, Domaine, Ngamakosso et autres, où règne le phénomène des « bébés noirs ». En effet, dans ces quartiers, l'implication des auxiliaires de police dans les patrouilles de routine a permis de réduire ce phénomène. De plus, avec le départ de près de trois cents agents de police qui font valoir leurs droits à la retraite, cette année, les autorités devraient également songer à renforcer leurs effectifs.

« Il m'a été donné de constater que, malgré les mises en garde récurrentes, les personnels auxiliaires de police continuent à être utilisés dans vos structures respectives. Ceux-ci affichent souvent, dans leurs actes, des comportements qui sont de nature à détériorer les relations entre notre corporation et la population », a écrit le directeur général de la police. Et d'ajouter : « Aussi, je vous enjoins de libérer tous les auxiliaires qui sont sous vos ordres et de mettre définitivement un terme à cette pratique dans un délai de quarante-huit heures », poursuit la circulaire, précisant que les contrevenants seront exposés à des sanctions disciplinaires.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.