Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Un « management meeting » pour accompagner les jeunes

Le forum organisé du 9 au 10 février à Brazzaville, à l'initiative de l'association "Lisanga 242" a permis aux jeunes candidats à l'entrepreneuriat de limer leur démarche de projets, et de découvrir des institutions capables de servir de passerelles.

Sur le thème « La vie des jeunes entreprises au Congo », le management meeting, entendu comme « une réunion des dirigeants », a réussi à rassembler non seulement des jeunes désireux de corser leur conception, mais aussi des experts dans différents domaines de l'entreprise.

En optant pour ce genre de réunions, "Lisanga 242" et ses partenaires ont voulu offrir un cadre d'échange direct entre les responsables politico-économiques et sociaux, et les jeunes cadres actifs, les entrepreneurs ou porteurs de projets ainsi que les étudiants finalistes identifiés.

En huit sous-thèmes et pendant deux jours, des sujets allant du choix de la forme juridique de l'entreprise, du secteur d'activités, du financement et d'opportunités d'affaires, ont été présentés et débattus avec véhémence.

Si l'initiative peut s'honorer d'avoir tenu le pari de renforcer les capacités des jeunes sur les questions entrepreneuriales et de recherche d'emploi, elle a aidé à soutenir une plus-value au processus de l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'une nouvelle culture entrepreneuriale au Congo.

La ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, Yvonne Adélaïde Mougany, qui a ouvert les travaux, le 9 février, a appelé les jeunes à la responsabilité et au changement de paradigme, tout en encourageant l'initiative de "Lisanga 242".

« C'est plus qu'une nécessité urgente, en particulier dans les circonstances actuelles et raisonnablement prévisibles, d'encourager nos jeunes à devenir des entrepreneurs, en d'autres termes, les acteurs du changement pour eux-mêmes, d'abord, pour la nation ensuite, pour la société, enfin », a-t-elle déclaré.

Plus de sept cents jeunes ont pris part aux débats pendant les deux jours. Un pari gagné, à en croire Ulrich Mickkya, secrétaire général de cette association. « Au début, nous avons établi à environ trois cents participants. Mais dès le premier jour, nous avons reçu cinq cents personnes. Cela prouve que le secteur de l'entrepreneuriat intéresse de plus en plus les jeunes qui veulent en savoir davantage », a-t-il souligné.

Pour Ulrich Mickkya, ce management meeting est désormais inscrit dans l'agenda de "Lisanga 242", dont l'objectif fondamental est de constituer « une jeunesse au rendez-vous de sa destinée ». L'édition suivante aura lieu l'année prochaine sur un autre thème. L'association espère, à cette occasion, recevoir plus de partenariats afin d'aider les jeunes à saisir les opportunités que confère la création d'entreprises.