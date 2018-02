Congo-Brazzaville: Rapatriement volontaire - Des réfugiés rwandais refusent de regagner leur pays d'origine

Sauf mauvais constat de notre part, le manque de feux de signalisation au niveau des ronds-points et autres points… Plus »

En conclusion, les réfugiés rwandais plaident au HCR Genève et au secrétaire de l'ONU pour que leur statut de réfugié soit maintenu. Au gouvernement congolais, ils demandent de bien appliquer les conventions nationales et internationales relatives aux réfugiés. Le cas échéant, qu'il lance un appel aux autres pays membres pour qu'ils y soient transférés.

« Il est clair que prendre ce passeport ou autres documents délivrés par le régime de Kigali est un piège, surtout que les acteurs de ces massacres n'ont jamais été jugés pour leurs actes. C'est donc un moyen pour faire disparaitre les témoins et les traces de ces actes inhumains qu'ils ont commis pendant le génocide du Rwanda et dans l'ex-Zaïre », ont-ils martelé.

