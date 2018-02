Tunisie: Chances intactes...

A quitte ou double

L'enjeu dans les autres matches va être plus important. On joue deux places au play-off. A l'aller, l'ESG et EZS ont gagné et pris un ascendant psychologique, sans que les jeux ne soient encore faits. Maintenant, on aura deux matches de coupe où la JSM et la JSK vont tout faire pour jouer un match d'appui, sinon, ce sera le play-out. JSK-EZS et JSM-ESG restent deux matches qui ne vont pas ressembler à ceux de l'aller, vu que les quatre équipes se ressemblent plus ou moins. Comme on l'a dit avant le match aller, ce sont 4 clubs moyens et qui n'auront aucune chance de jouer pour le titre s'ils se qualifient au play-off. Se qualifier au play-off veut dire se maintenir en Nationale A et peut-être terminer tôt la saison s'ils sont éliminés en coupe. La JSK et la JSM vont devoir user de leur potentiel pour reprendre de l'espoir de passer au play-off.

Le programme

Aujourd'hui

Radès

17h00 : ESR-ESS

Kairouan

17h00 : JSK-EZS

Demain

Palais des sports (huis clos)

17h00 : JSM-ESG