Tunisie: CSS - Avec beaucoup de cœur

C'est l'objectif principal fixé par le bureau directeur et aussi par le staff technique pour cette saison, ce qui explique, par ailleurs, le nombre de recrutements bien ciblés, effectués au cours du dernier mercato pour pallier certaines insufisances décelées dans la manière d'évoluer de l'équipe au cours de la phase aller. On en cite plus particulièrement les postes de latéral gauche, de joueur de couloir et d'avant de pointe buteur.

Des choix ciblés

Les choix entrepris semblent être au niveau de l'attente à travers le rendement fourni par Eshraf Zouaghi, Mohamed Ali Ragoubi et le Nigérian Kingsley Eduwo, les plus en vue sur le plan du rendement sur le terrain, aussi bien aux entraînements qu'au cours des matches disputés, ce qui a attisé par là même la concurrence sur les postes parmi l'ensemble.

L'embarras du choix pour l'entraîneur Lassaâd Dridi est devenu également plus délicat. Rien que pour la rencontre d'aujourd'hui, il a dû faire appel à... 24 joueurs pour participer au stage organisé à Tozeur depuis mardi dernier, dans le cadre du programme de préparation établi, avant d'affronter l'ESMétlaoui sur son terrain en gazon synthétique cet après-midi.

Faire son mea-culpa

Les séances d'entraînement effectuées aux cours de cette mise au vert ont eu lieu aussi sur un gazon similaire, pour permettre aux joueurs de s'adapter beaucoup plus avec ce genre de gazon. En parallèle, des séances de visonnage vidéo ont permis aux joueurs de revoir certains matches qu'ils avaient disputés tout dernièrement, en vue de faire leur mea-culpa pour éviter de tomber de nouveau dans les mêmes erreurs commises. L'adversaire qu'ils auront à affronter cet après-midi a été également visionné et analysé de près à travers un enregistrement de son dernier match de coupe disputé face à l'EST.

Réajustements en vue

On s'attend, par ailleurs, à certains réajustements parmi la formation rentrante, comme celui relatif à la titularisation d'entrée de jeu du défenseur axial Héni Amamou, qui formerait avec Yacine Meriah le duo de l'axe défensif central. Eshraf Zouaghi, souffrant lors du dernier match disputé à Ben Guerdane de quelques bobos musculaires, est pour le moment disponible tout comme Alaâ Marzouki.

La formation préservera à l'occasion son ossature, avec notamment Jridi, Mathlouthi, Aouadhi et Sokary, les principaux repères de l'équipe, aux côtés de Marzouki, classé maintenant comme le meilleur buteur du championnat avec 8 buts à son actif.

Formation probable

Jridi, Mathlouthi, Zouaghi, Amamou, Meriah, Aouadhi, Sokary, Ragoubi, Hannachi, Marzoughi et Eduwo.