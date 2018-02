Tunisie: Attention à la marche !

On enchaînera cet après-midi avec la seconde journée. Un trio auteur d'un départ étincelant s'attache énormément à un nouveau coup d'accélérateur, et un autre après un début décevant cherche à se racheter et repartir du bon pied.

L'essentiel pour les six prétendants pour le maintien, bien que nous soyons au début de l'épreuve, est de ne pas sombrer dans le doute, puisque chaque point récolté vaudra son pesant d'or. Dans une première étape totalisant dix journées, les deux premières assureront le maintien, alors que les quatre autres équipes continueront à lutter par la suite à travers des tournois.

Entre confirmation et réhabilitation, les débats de ce soir à La Soukra tout comme à Sfax s'annoncent vibrants et de haute tenue.

D'abord un duel entre un perdant et un beau vainqueur. Les Aviateurs retrouveront leur fief et devront se serrer les coudes pour réaliser leur première performance. Ils auront à faire face à des Kélibiens mieux affûtés et décidés à négocier parfaitement leur déplacement risqué.

Ensuite, une confrontation à Sfax rassemblant les deux victorieuses Union Sportive des Transporteurs et la Mouloudia de Bousalem. Deux formations en nette marge de progression ont les mêmes ambitions, celles de récolter le maximum de points pour rester au-devant de la scène et guetter la moindre occasion pour, éventuellement, s'emparer du fauteuil. Dure sera l'opposition pour les deux équipes et il n'y aura que la vérité du terrain qui compte.

Enfin, une rencontre indécise sur le même parquet de la salle de Sfax entre les deux perdants ASPTTS et l'ASMarsa. Deux équipes qui alternent le bon et le moins bon vont jeter tout leur dévolu pour convertir l'ambition du rachat en réalité. L'avantage du terrain peut s'avérer déterminant. Mais cela n'enlève rien à la volonté des Marsois qui demeurent capables de bousculer les Postiers.

Programme

La Soukra

16h00 : TAC-COK

Sfax

16h00 : USTS-MSB

18h00 : ASPTTS-ASM