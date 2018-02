Tunisie: Appel à se conformer aux standards internationaux

La Conect considère qu'il est impératif d'analyser de toute urgence les causes réelles de ces décisions en associant toutes les parties concernées, dont notamment les représentants des milieux économiques du pays, de préciser dans la transparence totale les responsabilités et de prendre les mesures qui s'imposent en termes de changements, de restructuration des administrations et des organismes officiels responsables de ces dossiers et de réformes profondes concernant surtout le volet financier, bancaire et douanier, les transferts de fonds et leur origine, la contrebande et le commerce parallèle.

La Conect appelle à une action nationale immédiate impliquant sous l'autorité directe du chef du gouvernement les ministres concernés, des responsables de la diplomatie économique, des experts et les représentants des milieux économiques afin de suivre de près la situation et d'engager les concertations avec les institutions concernées de l'Union européenne pour retirer la Tunisie de ce classement dans les plus courts délais.

La Tunisie, qui a enregistré des réussites certaines dans sa lutte contre le terrorisme par des mesures sécuritaires qui ont fait leurs preuves, est à même de consolider ces acquis contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme par des mesures juridiques, financières et de contrôle des transferts de fonds adéquates et rigoureuses.