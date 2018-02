Tunisie: USM - Le onze idéal

Retour massif...

Kasri qui a minutieusement préparé ce match piège disposera en principe de tout son effectif y compris Gbala, complètement rétabli de sa blessure à côté de Bédéri et Ben Romdhane qui ont purgé leur suspension. De ce fait il alignera son onze type qui aura une allure offensive sans pour autant négliger la couverture. L'arrière-garde sera articulée autour de l'excellent Bédéri qui a sauté le match de Coupe contre le CS Akouda pour somme d'avertissements. Le flanc droit sera animé par Mechmoum, offensif à souhait. Celui de gauche sera confié au revenant Ben Romdhane qui sera en ballottage avec Timoumi. L'axe aura la lourde tâche d'assurer un marquage strict des attaquants adverses très rapides sur le contre sera composé de Hichri et Djziri très complémentaires.

L'entrejeu appelé à gagner la bataille du milieu, clé de réussite dans ce match sera orchestré par Sabbahi très utile dans la récupération et le devenant Gbala très à l'aise dans la couverture et la relance. Le travail de sape de ce duo sera fignolé par Messaïdi très inspiré et Mosrati clairvoyant. Grâce à leur technique et à leur rapidité d'exécution, ils seront d'un grand apport au duo d'attaque Anan appelé à être plus lucide dans le geste final et Kabbou très dangereux lorsqu'il vient de derrière. Hadda, Timoumi, Soussi Dziri et autres plus jeunes en l'occurrence Sakly, Mejbri et Ben Romdhane pourraient prêter main-forte à leurs coéquipiers en cours de match.

Formation probable :

Bédéri, Mechmoum, Ben Romdhane (Timoumi) Dziri, Hichri, Gbala (Hadda) Sabbahi, Mosrati, Messaïdi, Anan (Soussi) et Kabbou.