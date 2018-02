Tunisie: Quarante nouveaux «ténors» dans la course

En effet, le Club Sportif Sfaxien de cette saison pète du feu et nourrit beaucoup d'ambition. Et c'est le genre… Plus »

Le problème se pose autrement au sein de Nida Tounès où ministres et conseillers du président de la République secondent désormais Hafedh Caïd Essebsi et élargissent la consultation quant au choix des candidats. D'où une dose de flottement dans l'identification de certains têtes de liste, comme la bataille de dernière minute que téléguide Abdelaziz Kotti, ex-CPR, ex-Nida puis ex-Tounès Awalan, désormais de nouveau nidaïste, pour faire préférer à Aziza Htira un candidat sorti de son chapeau-melon.

Mais si du côté de Montplaisir les listes mi-partisanes, mi-indépendantes sont, pour l'essentiel, fin prêtes, celles de Nida dégagent certaines rivalités et mises en concurrence, et le tri des candidats de l'«Union» suscite d'évidentes bousculades que tranchent souvent des outsiders providentiels «recrutés» au hasard des appartenances, parce que réputés «porteurs de voix».

