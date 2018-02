Tunisie: Quand les associations supplantent les partis

Nos partis politiques préfèrent, en effet, se consacrer à leurs tiraillements, à leurs calculs partisans et à leurs polémiques interminables, tournant le dos aux problèmes qui intéressent le citoyen lambda comme la lutte contre le chômage des jeunes, la participation aux élections municipales, la réforme du système éducatif, la vulgarisation du contenu de la loi de finances 2018, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, etc., et donnant l'impression que de tels problèmes ne méritent pas que nos politiciens s'y intéressent et invitent les jeunes à un débat sérieux et approfondi sur la meilleure stratégie à entreprendre ensemble pour que le pays sorte de la crise dans laquelle il est empêtré.

Faut-il rappeler à nos décideurs politiques et aux leaders de nos partis dont les activités consistent exclusivement à animer les plateaux TV et radio ou à rédiger des statuts sur Facebook que l'une des causes de la méfiance des jeunes à leur égard réside bien dans l'absence de dialogue et d'échanges continus qu'ils doivent entretenir avec les jeunes partout dans le pays et durablement, de manière à faire sentir à ceux-ci qu'ils sont réellement la force motrice de la Tunisie de demain, loin des slogans creux ou des promesses à caractère électoral.

Aujourd'hui, on découvre que le ministère de la Jeunesse a préparé une stratégie nationale d'intégration des jeunes, que la présidence du gouvernement a mis en œuvre un programme national pour l'emploi des jeunes et qu'on est, enfin, en train de mener un dialogue avec la société civile dans le but de dégager «des solutions urgentes en vue de lutter contre le chômage des jeunes, notamment dans les régions intérieures du pays».

Et ces activités, plus particulièrement celle relative à l'intégration sociale des jeunes chômeurs, se déroulent entre les représentants de la société civile et des mouvements sociaux comme le Ftdes et les ministères concernés.

Quant aux partis politiques, ils ne sont pas invités à ce genre de rencontres-dialogues. On ne sait pas si les partis politiques boudent ce genre de rencontres parce qu'ils n'ont rien à proposer aux participants ou si les organisateurs les ignorent, considérant qu'ils n'ont rien à apporter.

Les organisateurs préfèrent plutôt dialoguer avec les représentants de la société civile et écouter leurs propositions, «étant donné que les associations de la société civile sont plus proches du citoyen». C'est Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales, qui parle ainsi et reconnaît que les associations de la société civile sont les plus indiquées pour parler au nom des jeunes en proposant -- comme ils l'ont fait d'ailleurs jeudi 8 février -- «un processus participatif qui implique les ministères concernés, les partis politiques et la société civile».

Et même si les partis politiques brillent par leur absence ou leur démission, on est encore convaincu qu'ils ont un rôle à assumer et on appelle à ce qu'ils soient impliqués dans les stratégies de promotion des jeunes en attendant qu'ils prennent conscience de la nécessité d'apporter leur contribution à la recherche des problèmes sociaux et économiques.

Dans l'attente de voir Ennahdha, Nida Tounès, Machrou Tounès et les autres imaginer des projets d'intégration des jeunes dans la vie économique et sociale, ces derniers se tournent vers les organisations non gouvernementales qui remplissent le vide et se proposent comme les partenaires en qui les jeunes ont confiance.

Mercredi prochain, sera lancé le projet «Pinsec» : jeunes femmes et migrants : parcours d'inclusion sociale et économique. Le projet est l'œuvre de l'ONG italienne Cies Onlus en partenariat avec l'Union tunisienne de solidarité sociale. Il s'étalera sur 3 ans (2017-2019) et a pour objectif principal «de promouvoir l'inclusion sociale et économique des jeunes Tunisiens migrants de retour».